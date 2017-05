Nga Shqiperia në Tetovë në mbeshtetje të Selës

Në mesin e shumë aktivistëve të cilët në këto momente po mblidhet para selisë Qëndrore të LR PDSH ku edhe është paralajmëruar Konferenca e parë për shtyp e liderit të LR PDSH z. Ziadin Sela, kanë ardhur edhe mysafir dhe atdhetar nga Shqipëria për ta pritur liderin Sela, raporton TetovaSot.

Ajo që ra në sy ishte makina e z Bedri Meçollarit atdhetarit dhe veprimtarit të shquar nga Korça se bashku me shokë i cili e kishte dekoruar me foton e Ismail Qenalit, dhe Ziadin Selës ku në mes i ndan shqiponja dy krerëshe e Flamurit tonë kombëtar. Një simbolikë e vogël, por që ndërlidhet me kujtesen historike dhe sakrificën në shekuj për mbrojtjen e Flamurit kombëtar, gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.

Bedri Meçollari për TerovaSot u shpreh se foton e kam vendosur sepse të dy e kanë mbrojtur flamurin.

“Ismail Qemali e ka mbrojtur flamurin dhe ka vdekur, Sela e ka mbrojtur flamurin dhe është gjallë” u shpreh Meçolari per TetovaSot

Ndryshe Sela sot do të mbajë fjalim për dhunën që ndodhi me 27 prill në kuvendin e Maedonisë./TetovaSot/