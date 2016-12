Ngritja dhe rënia e Gruevskit

Çfarë mund të thuhet për rolin e partive shqiptare? Nuk besoj se do pyeten shumë. Koha kur patën rastin të përcaktojë të ardhmen e Maqedonisë, nuk e nuk e shfrytëzuan. Tani do të jetë të detyruar të jenë të dëgjueshëm ndaj faktorit ndërkombëtarë. Interesat e shqiptarëve do të jenë në planë të dytë. Është punë Sizifi të ndërgjegjësosh bajraktarët politik shqiptar sepse atyre asgjë nuk u bënë përshtypje. Kurrë s’kanë qenë dhe nuk besoj se do të jenë në nivelin e përgjegjësisë dhe në shërbim të shqiptarëve

NASER SELMANI

Nikolla Gruevski dhe partia e tij VMRO-DPMNE e kanë humbur pushtetin. Karriera politike e Gruevskit ka mbaruar. Ai nuk do të rikthehet në krye të qeverisë dhe pikëpyetje është nëse do të ruajë pozitën e liderit të opozitës. Pas kalimit në opozitë Gruevski do ta ketë shumë të vështirë të kontrollojë partinë dhe të përgaditet për zgjedhjet vendore në pranverë. Ai ose do të japë dorëheqje nga kreu i partisë, duke marrë përgjegjesinë për humbjen e pushtetit, ose do të përballet me rebilimin e një pjesë të elektoratit të djathtë.

Por, fatin politik të Gruevskit, nuk e kanë vendosur rezultatet e zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Rënia e tij nis në fund të vitit 2012, kur ai humbi mbështetjen e faktorit euroatlantik. Dëbimi i deputetëve të opozitës nga parlamenti kishte mbushur kupën e durimit të ndërkombëtarëve, të cilët përfundimisht e kuptuan se ai me metodat e tij autoritare të qeverisjes po e largonte vendin nga mundësia për t’u integruar në NATO dhe BE. Bindja e tyre se me Gruevskin nuk mund të punohet, u forcua kur ai nisi të koketojë me faktorë të tretë.

Për ta kuptuar më mirë rrënien e Gruevskit, duhet ta njohim ngritjen e tij në politikën e madhe të Maqedonisë. Si ngritja, ashtu edhe rënia e tij, kanë qenë në duartë e establishmentit maqedon. Ata që e ngitën në kupolën e politikës maqedone, sot ka shumë gjasa ta pensionojnë politikisht, varësisht nga interesat e tyre politike.

Ngritja e Gruevskit nisi në vitin 2003, një vit pasi VMRO kishte humbur zgjedhjet parlamentare. Brenda një viti me mbështetjen e faktorëve evropian, ai arriti ta konsolidojë partinë në opozitë dhe seriozisht të atakojë pushtetin. Agjenda e parë e tij politike ishte antishqiptare. Refuzoi ndarjen e re të komunave, me arsyetimin se kjo i dëmtonte shumë interesat e maqedonëve dhe favorizonte shqiptarët. Ftoi në refendum, mblodhi firmat e nevojshme dhe detyroi qeverinë të organizojë votimin.

Faktori ndërkombëtarë ishte alarmuar dhe nisi të ushtronte presion mbi qeverinë e majtë për të penguar suksesin e referendumit sepse kjo mund ta kthente mbrapsht procesin e zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit. Dhe estrablishmenti tashmë e kishte të gatshme zgjidhjen.

Kryetari i atëhershëm i shtetit, Branko Cërvenkvski, për motive personale politike hyri në negociata me Gruevskin. Dhe marrëveshja u arrit. Referendumin do ta dështonte Gruevski, ai që e kishte inicuar dhe për këtë establishmenti do ta shpërblente me postine e kryeministrit pas zgjedhhjeve parlamentare të vitit 2006. Paraprakisht, ai kishte ndihmuar Cërvenkovskin të zgjidhet president, duke ftuar elektoratin e djathtë të dilte në votime në raudin e dytë të zgjedhjeve për të siguruar cenzusin e nevoshëm prej 40 përqind.

Këtë informacion si gazetar e kisha kuptuar rastësisht në vitin 2004. Në kohën e tensioneve të forta politike para referendumit, një redaktore e gazetës ku punoja, kthehej nga një brifing i rëndësishëm. I them, çkemi të re, ajo me përgjigjet, kemi kryeministër të ri. I them, çfarë po flet, por të pyes për referendumin, se kryeministër kemi. Ajo më thotë, edhe unë për referendumin po të flas. Janë marrë vesh të dështojë refendumi, por Gruevski do jetë kryeministër i ri. Edhepse mu duk skenar konspirativ për atë kohë, nuk u çudita sepse në Maqedoni rezultati i zgjedhjeve nga viti 1990 e këndej vendoset në tavolina të fshehta politike, e jo nga kutitë e votimeve.

Për ta jetësuar këtë marrëveshje të fshehtë politike me Gruevskin, Cërvenkvski, para zgjedhjeve të vitit 2006, kishte motivuar një pjesë të miqëve të tij në Lidhjen socialdemokrate, të formonin parti të re, e cila do ta përçante votën e te majtës, aq sa partia e Gruevskit të dilte fituese e zgedhjeve. Dhe ashtu doli, partia e re e Tito Petkovskit i mori mbi 50 mije vota dhe shtatë mandate deputetësh, të cilët i mjaftuan Gruevskin bashkë me PDSH e Menduh Thaçit të formonte qeverinë e re.

Se Gruevski ka rënë, kjo tani më është e qartë, por çështja është se çfarë fshihet pas kërcënimeve të tij me destabilizimin e vendit dhe për cfarë qëllimesh vepron kështu. E vetmja gjë që i intereson Gruevskit është të shpëtojë kokën e vet, ndërsa pjesa tjetër e lojës është në duartë e establishmentit, i cili dëshiron ta vejë në shërbim të interesave të tij. E para që më sillet ndërmend është rikthimi i filmit të viteve të 90-ta, kur VMRO nga establishmenti maqedon përdorej si gogol kundër shqiptarëve. Saherë që shqiptarët dilnin me kërkesat e tyre, LSDM i refuzonte me arsyetimin se VMRO do destabilzonte vendin.

Këtë skenar faktori ndërkombëtarë nuk guxon ta tolerojë, ndërsa partitë shqiptare nuk duhet të jenë viktimë e këtij mashtrimi të ri të establishmentit në emër të të majtës maqedone.

Mundësia e parë pse rebelohet Gruevski është për t’u shpërlarë nga përgjegjësia për humbjen e pushtetit dhe për të sigururar alibi për vete para elektoratit të tij pwr arrestimet e mundshme të bashkëpuntorëve të tij të ngushtë pas formimit të qeverisë. Kjo i ngjanë justifikimit të Pilatit duke larë duartë para se Krishti të dënohej me vdekje për akuzat e sajuara nga kleri hebre.

Gruevski besoj se për vete dhe kushëririn e tij Mijallkov të ketë siguruar garanca se nuk do të burgosen, por do ta ketë të vështirë të mbrojë nga përndjekja rrethin e gjërë të bashkëpuntorëve të tij.

Sado paradoksale të duket, Gruevskin në skenën politike mund ta mbajë gjallë vetëm Zoran Zaev, lideri i LSDM, i cili pritet të formojë qeverinë e re me shqiptarët. Ideja e disa qarqeve opozitare për formimin e qeverisë së shpëtimit kombëtarë, ku do përfshihej edhe VMRO, është biletë për rehabilitimin e Gruevskit. Nëse Zaev pajtohet me këtë variant do të tradhtojë shpresat e qytetarëve të vendit, që votuan për ndryshim. Ai ka shumë pak hapësirë për të manevruar, në pranëverë janë zgjedhjet vendore, kur mund të ndëshkothet rëndë nga elektorati për koketimin me Gruevskin.

Uroj që faktori ndërkombëtarë, në emër të kinse stablitetit, të mos mbështet idenë e qeverisë së gjërë, e cila është një mashtrim i radhës i establishmentit për të ruajtur status kuonë. Kjo qeveri nuk do bëjë asnjë punë të hajrit, veçse do ta vazhdojë agonin. Qeveria me Gruevskin nuk bënë reforma, nuk ndëshkon kriminelët, nuk vendos rend të ri demokratik, nuk i relakson marrëdhëniet ndëretnike, nuk ndërton besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit, nuk zgjidhë çështjen e emrit, nuk e anëtarëson vendin në NATO e BE. Nuk bënë asgjë!

E vetmja zgjidhje e drejtë dhe e qëndrueshme për demokratizimin e sistemit dhe rikthimin e agjendës euroatlantike, është të formohet qeveri mes LSDM dhe shqiptarëve. Tani është koha kur Zaev duhet të demostrojë përgjegjësi dhe vendosmëri. Ai ka në dorë ëndërrën e qindra e mijërave familjeve të vendit që ende besojnë se Maqedonia mund të bëhet vend i lirë, demokratik dhe evropian. Përpjekja për të ndarë përgjegjësinë me Gruevskin e çonë vendin në qorsokak. Këtë shansë për të bërë një kthesë të vërtetë historike, e cila do ti sugurojë ardhmëri të sigurtë euroatlantike vendit, nuk besoj se do ta ketë ndonjë politikan tjetër maqedon. Të gjitha opsionet tjera do të jenë shumë të vështira dhe të dhimbshme për të gjithë.

Çfarë mund të thuhet për rolin e partive shqiptare? Nuk besoj se do pyeten shumë. Koha kur patën rastin të përcaktojë të ardhmen e Maqedonisë, nuk e nuk e shfrytëzuan. Tani do të jetë të detyruar të jenë të dëgjueshëm ndaj faktorit ndërkombëtarë. Interesat e shqiptarëve do të jenë në planë të dytë.

Është punë Sizifi të ndërgjegjësosh bajraktarët politik shqiptar sepse atyre asgjë nuk u bënë përshtypje. Kurrë s’kanë qenë dhe nuk besoj se do të jenë në nivelin e përgjegjësisë dhe në shërbim të shqiptarëve. Do të vazhdojnë të jenë pengje të ambicjeve të tyre të sëmura politike. Ato më shumë u përngjajnë piratëve politikë, që kërkojnë një vrimë për të depërtuar në anijen politike për të marrë ndonjnëe plaçkë nga pushtetit, sesa për të qenë partnerë serioz të partive maqedone në qeverisjen e vendit dhe përfaqësimin e denjtë të interesave të shqiptarëve në institucionet e shtetit.

Shqiptarët e Maqedonisë nga viti 1990 nuk arritën të artikulohen seriozisht përmes partive të tyre politike. Saherë ishin të tradhtuar nga përfaqësuesit e tyre sepse ata më shumë josheshin nga ofiqet pa pushtet, se sa ishin të aftë dhe kishin vullnetin për të sfiduar sistemin jodemokratik, nacionalist dhe të korruptuar të establishmentit maqedon.

E di se shumë shqiptar si shumë qytetarë të tjerë të këtij vendi kanë pritje të mëdha. Unë s’mund t’u ngjallë shpresa të rreme se do bëhet më mirë. Nuk jam i sigurtë se bajraktërët shqiptarë kanë nxjerrë mësime nga e kaluara dhe nuk do t’i përsëritin gabimet. Po mësime nxjerrin njërezit e mençur dhe të urtë, të cilët në politike nuk hyjnë për të gjetur një punë për vete, por pse kanë çfarë t’i ofrojnë vendit dhe popullit të tyre. Këtë kapacitet dhe vullnet nuk e shikoj te bajraktarët politik shqiptar.

Nëse nuk është vonë urgjentisht duhet të arrijnë konsenzus për çështjet me rëndësi për vendin dhe shqiptarët. Duhet ta kuptojnë njëherë e përgjithmon se çështja e emrit është truk për të marrët dhe duhet ta refuzojnë me forcë duke insistuar me forcë që qeveria e re të merr detzrimin për ta zgjidhur. Establishmenti ka frikë nga standardet evropiane, jo nga humbja e identitetit. Sepse standardet e çlirojnë vendin nga strukturat parainstitucionale dhe kriminale, të cilat në të ardhmen nuk do të mund të abuzojnë me pushtetin duke shkelur liritë dhe të drejtat e qytetarëve.

Ato duhet të shërohen nga fetishi i vrapimit pas pozitave drejtuese të vendit, por gjithë energjia politike duhet të përqëndrohet në transformimin e sistemit politik, të të vendosjes së sistemit të kontrollit të institucioneve bazuar në parimet e transparencës dhe llogaridhënies.

Në emër të drejtësisë, duhet pa kushte menjëherë të lirohen qindra shqiptarë që dergjen burgjeve të vendit pa pikë faji. Nuk guxojnë të kërkojnë lëmoshë si lypës, por drejtësi, si njerëz me dinjitet. E vërteta e Sopotit dhe Monstrës do të kuptohet vetëm përmes një rigjykimi të drejtë dhe kredibil. Drejtësia duhet të triumfojë. Kompensimi për viktimat duhet të garantohet përndryshe askush nuk mund të garantojë se skenare të ngjashme nuk do të mund të përsëriten në të ardhmen.