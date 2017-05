Ngushëllimi i dhimbshëm i arsimtarit të Shqiponjës: Këta gjakpirës do vrasin edhe shumë komandanta!

I nderuar z. Qahil, e nderuara familje, i nderuari, haxhi- Mejdi, me lejoni qe edhe une arsimtari Etemi, arsimtari i komandant Shiponjes-XHEMAILIT, te ndaje dhimbjene me Ju. Por ju lutem qe edhe krenarine te ndajme bashke, pasi komandant Shqiponja ishte i gjithve, pos atyre qe prioritet kishin krimin, korrupcionin dhe trathetin. Une kam bindjen se Ju si familje bujare me tradite atedhetare do ta perballoni edhe kete sfide, dhe shume sfida qe munden me na i pregaditur keto gjakepires. Z. Qahil, eshte deshmitar edhe vellau juaje z.Xhelili, poashtu luftetar i komandant Shqiponjes, kur ne takimin e pare ne mese shume takimeve qe patem gjate luftes se 2001, kur une e pergezova se luften po e fitoni, dhe paqen do te dini ta menaxhoni, komandanti yne Shqiponja tha une dhe luftetaret e mi do te jemi ne sherbim te popullit tim. Ju beni per arsimin se ne politik nuk ka patriotizam. I madhi komandan Shqiponja beri ate qe kerkoi populli, por politika na i vrau,na i burgosuri, na i eliminoi gjthe ata qe i kontribuan luftese, arsimit, kulturese, shqiptarise, atedheut. Por e dashura famije e komandant Shqiponje, nje e kam te qart se Zoti Juve si familje, do te Ju ndihmon, ne mesin tuaj edhe me teje do te vazhdon te jeton krenaria, bujaria, lumturia, kurse ata qe i sjellin mjerim, vuajtje popullit Zoti do tju sjelle turp, vuajtje mjerim. E respektuara familje e komandant Shqiponjes, i respektuar z.Qahil, z.Xhelil, haxhi-Mejdi, ju lutem beni durim, se Zoti do ti denon edhe gjitha ata qe permes institucioneve bejne krime me padrejtesit qe ndajme, e kemi te qarte se institucionet jane te politizuara dhe kriminalizuara. Lavdi komandant Shqiponjes, i cili e meriton perjetesin qe me se miri e pershkroi hoxha i nderuar Eljasa Mamudi me rastin e njevjetorit te ranjes deshmor te komandant Shqiponjes.