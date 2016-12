Nikovski: Nuk do të mund të formohet qeveri, na presin zgjedhje të reja

Ish diplomati Risto Nikovski tha se na pret një situatë dramatike dhe se do të jetë e rëndë të formohet qeveri e re, ndërsa zgjedhje të reja, do të jenë të patjetërsueshme në periudhën që pason.

“Mendoj se kjo është dëshmi se çështjet janë të telekomanduara, se pason periudhë dramatike, do të jetë vështir të formohet Qeveri, se shumë opsione janë në tavolinë, por një gjë mendoj se një gjë është e sigurt se zgjedhje të reja parlamentare do të jenë të pashmangshme në një të ardhme të afërt, qoftë këtë tani ta formojë VMRO-në me BDI-në, ose plus ndonjë parti tjetër, ose këto shkojnë me LSDM-në të bëjnë koalicion. Asnjëra nuk do të ketë sukses, do të ketë probleme të reja, nuk do të mund të jetë qeveri funksionale me një shumicë ose shumicë prej tre ose katër deputetë, kjo do të thotë se zgjedhje të reja na presin”, tha Nikovski duke shtuar se kjo do të thotë se edhe një vit do të shkoj në dëm të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. /SHENJA/