“Nisma me njërën këmbë jashtë PAN-it”, koalicion me LAA dhe VV-në?

As në vazhdimin e gjashtë të seancës konstituive, koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, PDK-AAK-Nisma, nuk ka propozuar kandidatin e saj për kryetar të Kuvendit, në mungesë votash.

PAN ka thënë se ata i kanë 60 vota për të votuar kryeparlamentarin, por jo edhe 61.

Përkundër që zyrtarë nga Nisma për Kosovën, kishin deklaruar para seancës se në rast se më 24 gusht nuk do të zgjidhej Kadri Veseli kryeparlamentar, kjo parti do të zhbllokonte Kuvendin, një gjë e tillë nuk ndodhi dje.

“Nese me 24 nuk zgjedhet Kadri Veseli, NISMA do ta zhbllokoje Parlamentin

Ka nje kohe te gjate, qe VV dhe PDK-ja, po luajne guxhas me elrktoratin e Kosoves. VV po luan me karten e pateiotizmit, bash si Millosheviçi qysh luajke me hajvanatin serb. Hera e pare qe eshte pranu se ka faj kolektiv, eshte rasti i serbeve.

Ndersa PDK eja, po e trajton elektoratin, bash sikur me kane lope te gjalla. Shtrenjte kane me pagu kete trajtim ne zgjedhjet lokale.

Po deshiroje te them nje gje: me 24 gusht do marre funde loja e VV-se, dhe loja e PDK se. Heret ashte me fole, po do shihet edhe loja jone, me, ose pas dates 24!”, kishte shkruar në një postim në Facebook, ditë më parë deputeti i Nismës për Kosovën Milaim Zeka.

Krasniqi: Nisma të hyjë në koalicion me LAA dhe VV

Ndërkohë, njohësi i çështjeve politike Faik Krasniqin, duke komentuar në lidhje me zotimet e Nismës se do të zhbllokojë Kuvendin, ka thënë se kjo parti që nga fillimi nuk do të duhej të ishte në koalicion me PDK-në.

Ai ka vlerësuar se Nisma me njërën këmbë është jashtë këtij koalicioni, derisa ka theksuar se kjo parti tani mund të tregojë veten, duke bërë koalicion me koalicionin LAA dhe Lëvizjen Vetëvendosje.

“Nëse e shikojmë zanafillën e formimit të Nismës, nga disa prej oponentëve kryesorë të PDK-së, dhe ndarjes nga ky subjekt me akuzat më të rënda, atëherë Nisma për Kosovën nuk do të duhej të ishte fare në koalicion me PDK-në. Sidoqoftë, kam përshtypjen se Nisma me një këmbë është brenda koalicionit PAN, dhe me një këmbë jashtë këtij koalicioni. Dhe tash është rasti që kjo parti ta tregojë veten, duke bërë koalicion me VV dhe LAA për formimin e institucioneve”, është shprehur Krasniqi.

Sipas tij, në rast se nuk mund të realizohet një koalicion mes LAA-VV-së dhe Nismës, zgjidhje do të ishin vetëm zgjedhjet e jashtëzakonshme.

“Fillimisht VV dhe LAA, duke lënë anash akuzat dhe kundërakuzat ndaj njëri-tjetrit, duhet të bëjnë marrëveshje për formimin e Qeverisë. Në të kundërtën, gjëja më e mirë për të dalë nga ky bllokim institucional, do të ishin zgjedhjet e jashtëzakonshme”, ka thënë Faik Krasniqi.