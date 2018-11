Prindërit në mungesë të shtetësisë kanë shkuar në shtet tjetër sepse këtu nuk kanë mundësi as të punësohen , nuk kanë të ardhura dhe as siguri për diçka”- tha Sevdaim Ceka, banor i Tetovës, pa shtetësi.

Sevdaim Ceka i lindur në Tetovë, i shkolluar në vendlindje, por pa të drejtë të shtetësisë. Prindërit e tij, gjithashtu të lindur në Tetovë, në mungesë të shtetësie janë detyruar të jetojnë në një shtet tjetër. Sevdaimi mbeti në Maqedoni për të luftuar deri në fund që të sigurojë të drejtën për shtetësi.

Nënshtetësi nuk kam, jo vetëm unë por nuk kanë asnjëri nga prindërit e mi, as gjyshi, as gjyshja, unë jo se jo, as babai e as nëna ime. Kemi bë disa herë kërkesa por na i kanë refuzuar. Herën e fundit që isha në polici për nënshtetësi, më thanë që nuk vlejnë as që ke lindur këtu as shkolla që e ke bërë dhe asgjë tjetër”- pohoi Sevdaim Ceka – Banor i Tetovës ,pa shtetësi.

Naxhie Vlashit 74 vjeçe dhe vajzës së saj 59 vjeçe, u është mohuar e drejta e shtetësisë me arsyetimin se janë të rrezikshme për shtetin. Zonja Vlashi ka më shumë se 50 vite që është martuar dhe jeton në lagjen Drenoc të Tetovës por asnjëherë nuk ka gëzuar asnjë të drejtë që u takon qytetarëve, sigurim shëndetësor, e drejtë vote dhe as e drejtë për punësim.

Tre herë kemi kërkuar, nuk na e japin shtetësisë. Gjithë bota çuditet me ne”- theksoi Naxhie Vlashi , banore e Tetovës, pa shtetësi.

Këto janë vetëm dy nga shumë raste tjera në Maqedoni të refuzimit të shtetësive. Arsyeja më e shpeshtë e refuzimit të kërkesës për shtetësi, është DSK-ja e cila sipas Avokatit të Popullit, jep qëndrime të pabaza se kinse të këto qytetarë përbëjnë kërcënim për shtetin.

Këtu kemi të bëjmë me problem të sistemit. Rekomandimet tona shkojnë drejt asaj që të rregullohet sistemi, që nëse nuk mund të eliminohet, të paktën të bie në minimum apo të zvogëlohet. Marrja e mendimit nga DSK-ja. Për këtë gjë, mund të ju jap disa raste ku mendimet e tyre janë të pabesueshme. Ne si institucion nuk u besojmë sepse mendojmë se janë fiktive dhe të paargumentuara”- theksoi Ixhet Memeti, pvokat i Popullit.

Nga Ministria e Brendshme njoftuan se në procedurë janë rreth 3 mijë kërkesa të qytetarëve për nënshtetësinë. Kryeministri Zaev dhe ministrja e punës Carovska dje premtuan se me ndryshime ligjore do të zgjidhet çështja e personave pa shtetësi dhe atyre që nuk janë të regjistruar askund. Zaev madje premtoi se në Maqedoni nuk do të ketë qytetar i cili do të mbetet pa kujdesin e Institucioneve.