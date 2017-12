NISMË PËR BOJKOTIMIN E MËSIMIT (VIDEO)

Prindërit kanë zgjedhur një metodë interesante për t’ia bërë me dije shtetit që nuk do të lëshojnë pe lidhur me ndotjen e ajrit. Një nënë ka shkruar një pankartë me mbishkrimin “Me vetëdije dhe përgjegjësi”e bojkotoj mësimin e fëmijës tim dhe kjo pankartë është bërë virale. Është krijuar një ngjarje në fejsbuk me hashtag #bojkotoj mësimin, në të cilën deri më tani janë bashkangjitur mbi 1 mijë persona. Por meqë protesta ose bojkoti është paralajmëruar për ditën e mërkurë, ky numër me siguri se do të vazhdojë të rritet.

Ambasada për fëmijë Megjashi do ta përkrah bojkotin me arsyetimin se çdo ditë e më shumë, spitalet po mbushen me fëmijë shkaku i problemeve me frymëmarrjen.

Dragi Zmijanac, “Megjashi”

“Do ta përkrahim iniciativën e nënave që të mërkurën të mos i lëshojnë fëmijët në shkollë. Të bojkotohet mësimi, të organizohen protesta masive, përkrahim padëgjueshmërinë qytetare, bllokimin e rrugëve, vetëm që të përmirësohet gjendja dhe pragu i alarmit të vendoset në 75 mikrogram, zilja të bie dy ditë me radhë. Nëse pas dy ditësh ndotja nuk ulet nën 75, atëherë vlerësoj se duhet të shpallet gjendje e jashtëzakonshme”

Ministria e Arsimit e thirrur nga këto prindër që planifikojnë bojkotin, nuk ka treguar përkrahje për këtë iniciaitivë pasi siç kanë thënë, kjo është në dëm të procesit arsimor.Megjithatë, nga ministria e respektojnë vendimin e tyre dhe ju bëjnë me dije që ditet e humbura në shkollë doemos do të kompensohen. Ka gjasa të mëdha që pushimi dimëror i fëmijëve të fillojë më herët nga e parapara.

Ministria e Arsimit

”Nëse është e arsyeshme, do të shqyrtojmë mundësinë që pushimet dimërore të fillojnë më herët. Megjithatë, çdo ndërprerje e mësimit duhet të kompensohet. Kështu, në qoftë se pushimi dimëror fillon më herët, ditë e humbura do të duhet të kompensohen dhe viti shkollor do duhet të përfundojë më vonë se 10 qershori. Edhe studentët do të mësojnë gjatë fundjavave”

Ambadasa e fëmijëve “Megjashi”, po ashtu i ka apeluar Qeverisë dhe gjithë partive politike që të mos e anojnë temën e ndotjes së ajrit kah politika pasi që vlerësojnë se kjo temë tejkalon gjithçka politike, sidmos kur kihet parasysh se çdo fëmijë i dytë është me sëmundje të mushkërive, astmë, bronkit dhe probleme të tjera shëndetësore që preken direkt nga kualiteti i ajrit. Ferikan Iljazi Arifi.