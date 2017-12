Një kompani turke do të ndërtojë fabrikën e parë në Haraçinë

Kompania Prekasturk Dooel Haraçinën e sheh si vendi më i përshtatshëm për të investuar. Kjo kompani ka filluar negociata me kryetarën e Komunës së Haraçinës Milikije Halimi, me shresë e së shpejti në Haraçinë do të ndërtohet fabrikë për fasadë, në të cilën do të punësohet një numër i madhë i qytetarëve të Komunës së Haraçinës, shkruan Gazeta Lajm.

“Prekasturk Dooel kanë mbi 20 vjet përvojë në qindra objekte dhe industrinë e ndërtimit në Turqi. Prekasturk dooel gjithashtu është kujdesur edhe për ndërtesat e Cevahir Sky City. Portofoli i Prekasturk është zgjeruar me ndërtimin e një ndërtese 43- katëshe me lartësi 138 metra katrorë”, ka njoftuar kryetarja e komunës, Milikije Halimi.