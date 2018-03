“Një libër i dhuruar nga Adnan Ismaili mberrinë në shtepinë e secilit arsimtar shqiptar”

Pas aksionit dhurues me rastin e 7 Marsit, që SHB “Logos-A” po e realizon këto ditë në bashkëpunim me SHB “Shkupi” dhe Lidhjen e Arsimtarëve Shqiptarë, Almakos përfitoi nga rasti për të realizuar një bisedë më të gjatë me drejtorin e SHB “Logos-A” nga Shkupi, Adnan Ismaili.

Me këtë rast biseduam për botimet e Logosit në vitin 2017, për planin botues në vitin 2018, për mbështetjen që i jepet kulturës shqiptare në Maqedoni, por edhe për çështje të tjera, që kanë të bëjnë me librin dhe arsimin shqip, por nuk mundëm pa prekur edhe tema politike, në të cilat emri i tij shpeshherë është përmendur.

Almakos: Duke qenë botues edhe i librave shkollore, na flisni pak për marrëdhënien që e ka Logosi me shkollat shqipe?

A. Ismaili: Logos-A për vite me radhë ka botuar edhe libra shkollorë, por edhe lektyra shkollore, madje një vit i ka botuar edhe ditarët e shkollave. Megjithatë, përvoja jonë nuk është se ka qenë edhe shumë e mirë. Derisa ne përpiqeshim të sjellim tekste të vërteta shkollore, duke bashkëpunuar me bashkëpunëtorët më të mirë jo vetëm të vendit, por edhe të Shqipërisë dhe Kosovës, në anën tjetër – për shkak të pakujdesisë ose interesave të tjera, sikur u harrua misioni i edukimit të gjeneratave me ato libra. Dhe, kur kjo kaloi vetëm në temën e përfitimit komercial, ne nuk e gjetëm më veten aty. Për neve nuk ishte me rëndësi vetëm fitimi, sa ishte me rëndësi standardizimi terminologjik, përfaqësimi i letërsisë, historisë, artit dhe muzikës shqiptare. Sidoqoftë, mendoj se shkollës shqipe i duhen libra edhe më cilësorë dhe gjendja aktuale lë shumë për të dëshiruar.

Mund të mos jetë modeste, por ne jemi përpjekur – aq sa kemi mundur – që veçanërisht t’i furnizojmë shkollat me lektyrat e klasave 1-4, të cilat i kemi botuar qysh moti dhe besoj se në këtë drejtim kemi bërë diçka. Megjithatë, letërsia shqiptare për fëmijë kërkon më shumë angazhim dhe më shumë botime.

E kur jemi te shkolla shqipe, ashtu siç është i informuar opinioni, sivjet në Këshillin Botues të SHB “Logos-A” është vendosur që, me rastin e festës së 7 Marsit, pra Ditës së Mësuesit Shqiptar, secilit arsimtar shqiptar në Maqedoni t’ia dhurojmë nga një libër dhe secilës shkollë shqipe nga 150 kopje librash, ku janë përfshirë lektyra, atlase e libra të tjera për fëmijë, që në total kalojnë mbi 30.000 libra. Kështu dëshirojmë të shprehim respektin tonë modest për punën e arsimtarëve shqiptarë, që janë pishtarët e identitetit tonë në këtë shtet. Ata meritojnë shumë më tepër, por ne mund të bëjmë kaq për ata.