Një polic dhe pronari i një restoranti të njohur lëndohen në Çair

Një qytetar ka marrë lëndime të rënda gjatë aksidentit me një veturë policore. D.Sh. 35 vjeçar me motocikletë Yamaha është aksidentuar me një veturë policore, duke marë lëndime të rënda

Ai është transferuar në qendrën klinike “Nënë Tereza” në Shkup, ku i është nenshtruar intervenimit kirurgjik. Lëndime më të lehta ka marrë edhe polici që ka vozitur veturë të stacionit policor Çair, transmeton Gazeta Lajm.

Për 35 vjeçarin D.Sh. disa mediume kanë njoftuar se është pronar i një restoranti të njohur, pa dhënë detaje për cilin restorant bëhet fjalë.