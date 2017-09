Një rinovim i ri te Real Madrid: Varane, deri në vitin 2022

Real Madridi vazhdon me planin e rinovimeve. Kjo javë ka qenë radha e Raphael Varane. Klubi i bardhë, përmes mjeteve të tij zyrtare, ka njoftuar zgjatjen e kontratës së qendërmbrojtësit francez deri në vitin 2022. Këtë të enjte, nga ora 14:00, në “Santiago Bernabeu” do të bëhet akti i rinovimit të Varane, i cili do të paraqitet para mediave në krah të Emilio Butragueño, drejtor i marrëdhënieve institucionale të “Los Blancos”. Raphael Varane arriti në Madrid në vitin 2011, 18 vjeç, dhe më pas nënshkroi një kontratë për gjashtë sezone. Në vitin 2014, tre vjet më vonë, ai nënshkroi rinovimin e parë të kontratës deri në vitin 2020, që do të thotë se i zgjaste tre vjet.

Dhe tani shtrihet në kohë marrëveshja e tij me Real Madridin, për herë të dytë, edhe për dy sezone të tjera, deri në vitin 2022. Kjo do të thotë se Varane mund të jetë në ekipin e Real Madridit deri në moshën 29 vjeç. Raphael Varane rinovon pas pëlqimit të Zidane, i cili është i fiksuar te dyshja e qendrës së mbrojtjes (së bashku me Sergio Ramos) dhe pas largimit të Pepe. Francezi është i gjashti futbollist që rinovon me Real Madridin në dy javët e fundit. Para tij kanë rinovuar Marcelo (2022), Isco (2022), Benzema (2021), Carvajal (2022) dhe Llorente (2021).