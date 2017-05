Një shtet fqinj ka plan për vrasjen e tre deputetëve shqiptarë në Maqedoni

Një ish-funksionar i Qeverisë me ndihmën e shërbimeve të një vendi fqinj ka planifikuar likuidimin e tre deputetëve shqiptarë të Parlamentit të Maqedoni, jozyrtarisht mëson Plusinfo.

Qëllimi i këtij atentat ishte që vendi të futet në tensione të ashpra ndëretnike dhe të krijohen kushte për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Plani do të ishte realizuar në një protestë gjithëpopullore, që do të ishte shkas për të realizuar sulmin dhe në këtë rast turmat do të akuzoheshin, transmeton Gazeta Lajm. Një skenarë për likuidim, ishte nata e 27 prillit, kur për vdekje u rrah kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela.