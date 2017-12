Një tetovar ka fituar mbi 1 milion euro nga qiraja gjatë vitit 2016

Shëndetësia, farmacia dhe teknologjitë informatike mbeten sektorët me paga më të larta- shtoi Sanja Llukarevska.

Rekorder sipas të ardhurave nga dividendi me 1.8 milion euro është një qytetarë i Shkupit, ndërsa përfitimi më i lartë kapital është 1.3 milion euro. Nga dhënia e pronës me qira më së shumti është pasuruar një tetovar i cili ka arkëtuar 1 milion euro. Njeriu më me fat nga lotaria, bastoret, kazinot dhe lojërat shpërblyese ka fituar 450 mijë euro. Në vitin 2016 deklarata vjetore tatimore kanë dorëzuar rreth 440 mijë qytetarë, të cilët kanë paraqitur të ardhura prej 2.8 miliard euro. Në ndërkohë, 63 mijë persona nuk e kanë respektuar afatin ligjor. Qytetarët do ta kenë për obligim të dorëzojnë deklaratat e tyre në sportelet e DAP-it vetëm edhe vitin e ardhshëm, ndërsa prej vitit 2019 këtë do ta bëjë drejtoria, ndërsa qytetarët vetëm do të duhet t’i konfirmojnë ose korrigjojnë të dhënat.

Të ardhurat më të larta në vitin 2016

Rroga bruto 2,7 milionë euro Shkup

Dividendi 1,8 milionë euro Shkup

Përfitimi kapital 1,3 milionë euro Shkup

Dhënie të pronës me qira 1,0 milionë euro Tetovë

Lojërat e fatit 447.000 euro Shkup

Të drejtat autoriale 282.000 euro Shkup