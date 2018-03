Ka filluar protesta e radhës lidhur me rastin e vrasjes së Almir Aliut nga Boban Iliq, respektivisht kundër kualifikimit të këtij rasti si aksident e jo si vrasje. Protesta ka filluar në mënyrë simbolike me vendosjen e një panoje me varrin e Almirit para Parlamentit të Maqedonisë, kurse më pas ka vazhduar para Prokurorisë.