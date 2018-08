NJERËZIT IKIN PREJ KËTU SEPSE…

Njerëzit ikin prej këtu, sepse institucionet nuk e kryejnë punën e vet.

Njerëzit ikin prej këtu sepse mjekët nuk i shikojnë si pacientë, por si myshteri,

Njerëzit ikin prej këtu sepse mësuesi serioz është degraduar, kurse laperat dhe servilat janë bërë drejtues shkollash,

Njerëzit ikin prej këtu sepse institucionet ia kryejnë punën vetëm atij që e njohin, kurse fukarai duhet të pret me vite apo dekada për një shërbim,

Njerëzit ikin prej këtu sepse përparësi kanë xhipat e zi, e jo mësuesit me këmisha të bardha,

Njerëzit ikin prej këtu sepse nuk mund fatin e fëmijëve të vet ta lënë në dorë të matrapazëve, militantëve dhe servilave,

Njerëzit ikin prej këtu sepse pa dhënë mendim Gjorgji nuk mund të kryhet puna,

Njerëzit ikin prej këtu sepse regjistrimin e fëmijëve duhet ta bëjnë me të njofshëm, ani pse i plotësojnë të gjitha kushtet.

Njerëzit ikin prej këtu sepse policia i dënon vetëm veturat e vjetra, ata me xhama të zi bëhet kinse nuk i sheh,

Njerëzit do vazhdojnë të ikin…ju do vazhdoni t’ua kërkoni votën edhe atje…

Ata që kanë ikur prej juve, nuk do t’ju përkrahin nga atje…

Hasim Memishi-Sopi-Aktor