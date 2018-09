Kim Kardashian, Kylie Jenner, … në thelb, të gjitha motrat nga familja Kardashian / Jenner marrin vëmendjen e medias me pamjen e tyre të mrekullueshme dhe trupat e mahnitshëm.

Me pamjen e tyre të mrekullueshme, nuk do të ishte çudi nëse dikush do të donte të dukej si motrat (ndonjëra prej tyre).

A do të çuditëshit nëse do të kuptonit se dy motra, kanë ngjashmëri të çuditshme me Kim dhe Kylie? E pra, emrat e tyre janë Sonya dhe Fyza Ali, dhe ata duken si motrat e famshme Kardashian.