Thonë se ne nuk jemi plotësisht unikë në pamje. Me siguri është diku një person i cili na ngjan shumë, ndërsa për disa të tjerë, ky nuk është një fakt i apnjohur. Ata janë binjakë dhe kanë dikë idntikë me veten e tyre. Në galerinë e mëposhtme do të shihni të gjithë yjet e serialeve turke të cilët kanë nga një vëlla ose motër binjake. Ata janë aq të ngjashëm sa është e vështirë t’i dalloni nga njëri – tjetri!