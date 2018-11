NLB Banka është shpallur si banka më e mirë në Maqedoni për vitin 2018-të nga magazina financiare “The Banker”. Për bankën ky është çmimi i nëntë i këtillë prestigjioz, me çka vetëm se konfirmon primatin e bankës me më shumë çmime në Maqedoni. NLB Banka Sh.A Shkup, vitin e kaluar përfundoi vitin me fitim prej 34,6 milionë euro ndërsa me 30,2 milionë euro në nëntë muajt e parë të këtij viti. Përzgjedhja si bankë më e mirë bëhet në bazë të rezultateve të shënuara financiare, aftësia e gjenerimit të profitit, zhvillimin e produkteve të reja, shërbimeve dhe teknologjive, shërbimin ndaj klientëve dhe përparësi strategjike.

