Nora dhe Era shfaqen bashkë, pas shumë kohësh (Foto)

Dy motrat më të famshme në Kosovë, kanë kohë pa u parë nën shoqërinë e njëra tjetrës. Sigurisht angazhimet e shumta e kanë bërë të veten dhe ato të dyja kanë agjenda të ndryshme.

Era me udhëtime në Europë e Shtetet e Bashkuara, përderisa Nora në Kosovë me koncerte të njëpasnjëshme, e vështirëson kohën e kaluar bashkë.

Janë bërë ditë e ditë që kur janë parë bashkë në një fotografi dhe më në fund, Nora publikoi një imazh me të motrën.

Që të dyja janë në majë të suksesit, Era në prag të publikimit të këngës, përderisa Nora nuk ka të ndalur me projektet e reja.

Motrat bukuroshe, kanë realizuar një fotografi të cilën Nora e ka publikuar në profiling e saj në Instagram. /Prive.al