Nowitzki në histori, mbi 30 mijë pikë në NBA (VIDEO)

Dirk Nowitzki tashmë është në librin e legjendave. 38-vjecari gjerman, realizoi 25 pikë në suksesin 122-111 të Dallas Mavericks ndaj Los Angeles duke hyrë në historinë e Nba. Nowitzki në sezonin e tij të 19-të arriti kuotën e 30 mijë pikëve, duke u bërë basketbollisti i 6-shtë në historinë e Nba që regjistron të tilla shifra. Tashmë veterani gjerman qëndron përkrah emrave që kanë lënë shenjën e tyre në këtë sport si Kareem Abdul-Jabar, Karl Malone, Michael Jordan, Kobe Bryant dhe Wilt Chamberlain të cilët janë edhe 5 basketbollistët e parë që ja kanë dalë të kalojnë kuotën e 30 mijë pikëve në karrierë. Ashtu si Malone e Bryant që i realizuan të gjitha pikët e tyre me fanellat e Utah dhe Lakers edhe Nowitzki e arriti këtë kuotë duke mbajtur veshur vetëm fanellën e Dallas-it, skuadër me të cilën ka fituar titullin kampion në 2011-tën. Pas një periode të parë fantastike në të cilën realizoi plot 18 pikë, koshi që e shndërroi në një legjendë Nowitzkin erdhi në fillimin e periodës së dytë, kur gjermani realizoi një kosh të bukur nga vija për 3. Të gjithë në festë në American Airlines Center për njeriun që i ka dhënë aq shumë kënaqësi skuadrës teksane në këto 19 sezone. Përsa i përket ndeshjes, Dallas mbylli llogaritë me Lakers-at që në pjesën e parë duke regjistruar fitoren e 3-t rradhazi dhe të 5-tën në 6-sht ndeshjet e fundit. Një sukses i merituar për Mavericks nën shenjën e Dirk Nowitzki-it që ishte pikëshënuesi më i mirë i sfidës. Tashmë kualifikimi në play-off është një mision më i arritshëm për skuadrën teksane.

Ajo e së Martës ishte një mbrëmje rekordesh edhe për Rusell Westbrook, i cili arriti kuotën më të lartë të pikëve në karrierë gjatë një ndeshjeje. Ylli i Oklahomës realizoi plot 58 pikë por gjithsesi nuk mundi të evitonte humbjen e City Thunder me shifrat 121-126 brenda në Chesapeake Energy Arena përballë Portland Trail Blazzers. Ishte një fitore grupi ajo e skuadrës nga Oregoni, pasi plot 6 lojtarë të Blazzers, arritën një kuotë pikësh me dy shifra në këtë ndeshje. Westbrook në krahun tjetër u ngushëllua me faktin se regjistroi paraqitjen më të mirë në karrierë duke barazuar Fred Broën që në 1974-tën kishte realizuar 58 pikë në një takim. Klasifikimi special përsa i përket basketbollistëve që kanë shënuar më shumë pikë gjatë një ndeshjeje vazhdon të kryesohet nga Klay Thompson që sezonin e kaluar arriti kuotën e 60 pikëve.