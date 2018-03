Nuhiu komenton shortin e kupës:Shkëndija favorit, por në kupë është gjithçka e mundur

Kapiteni i Renovës, Fisnik Nuhiu ka komentuar shortin e sotëm, në të cilën Renova e tij do të përballet me Shkëndijën, në gjysmëfinale të kupës së Maqedonisë.

Ai tha se Shkëndija është favorit i madh, por në ndeshje të kupës gjithçka është e mundur.

“Shkëndija është super favorit në përballjet me ne. Për Renovën hë për hë më e rëndësishme është ndeshja me Pelisterin, kurse më pas do të mendojmë për Shkëndijën. Në kupë shpeshherë ndodhin befasi. Shpresoj të ndodh tek ne, edhe pse e dimë se do të jetë shumë e vështirë. Do të jenë dy ndeshje perfekte dhe një fat i mirë për ta eliminuar Shkëndijën. Çdo gjë është e mundur”, është shprehur Nuhiu.

Ndryshe, sot në hapësirat e FFM-së është tërhequr shorti për çiftet gjysmëfinale në kupën e Maqedonisë.

Shkëndija do të përballet me Renovën, kurse Pelisteri me Akademija Pandev.

Ndeshjet gjysmëfinale do të luhen më 14 mars dhe 4 prill, kurse finalja e madhe me 9 maj.