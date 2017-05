Nuhiu me Sheffield Wed në garat e play-off-it për në Premier League

Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Atdhe Nuhiu, luajti nga minuta e 77-të, por me ekipin e Sheffield We nuk arritën rezultat pozitiv në përfundim të pjesës së rregullt të kampionatit përkatësisht në Championship (Liga e Dytë e Anglisë në futboll).

Ata para shikuesve të vet pësuan humbje me rezultat 2:1 nga Fulham-i, në ndeshjen e javës së 46-të. Sheffield Wed zënë vendin e katërt me 81 pikë dhe kanë një ndeshje më shumë se Fulham që zënë pozitën e gjashtë, qe të dyja do të luajnë në garat e play-off-it në luftë për t’u ngjitur në Premier League.