Sheffield Wed zhgënjeu tifozët e vet me barazim me rezultat 2:2 me Rotherhamin, në ndeshjen e javës së 21-të të Championship (Liga e Dytë e Anglisë). Ky barazim më shumë i shkoi për shtati mysafirëve, kurse për Sheffield Wed vetëm fitorja do ta kënaqte. Reprezentuesi i Kosovës, Atdhe Nuhiu, luajti tërë takimin. Sulmuesi shqiptar u angazhua mjaft por jo edhe të shënon në portën e rivalit.

Futbollisti Joao (45+1 e 64′) shënoi për vendasit dhe Smith (46′) e Towell (55′) për mysafirët. Sheffield Wed është në vend të 14-të me 24 pikë, ka tri më shumë se Rotherham tri pozita më poshtë. Te dyja këto skuadra janë mjaft të rrezikuar, pasi që janë afër zonës që shpie një rang më poshtë.