Nuhiu:Mbështetja e publikut po na bën më të fortë në Çair

Tre fitore rresht i shënoi Shkupi në terren të vet në Çair. Në takimin e fundit e mposhti Sileksin me rezultat 3-1, një fitore që e bën skuadrën e trajnerit Ardian Nuhiu ta pres më qetë vazhdimin e kampionatit.

Për momentin janë në vendin e shtatë me 28 pikë, kurse Nuhiu deklaron se qëllimi i tyre është që kjo pozitë të ruhet deri në fund të sezonit.

“Zhvilluam një ndeshje cilësore, duke e zhbllokuar rezultatin herët, dhe pastaj dukej se ishte më lehtë. Më pas erdhi edhe goli i Mbellas. Sa për Sileksin mund të them se është skuadër cilësore, luajtën mirë, por ne kishim realizim shumë të mirë. Shkupi është më i fuqishëm në terren të vet, ku edhe ka mbështetje të madhe prej tifozëve. Qëllimi ynë është të që ruajmë pozitën e shtatë që garanton ekzistencën në elitën e futbollit”, tha Ardian Nuhiu, pas triumfit ndaj Sileksit.

Në javën e ardhshme (27), Shkupi do të përballet me Makedonija në Gjorce Petrov.