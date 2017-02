Që në orët e hershmë të mëngjesit, shumë këngëtarë e artistë të njohur kanë bërë urimet të veçanta për partnerët e tyre.

Një urim të tillë ka bërë edhe këngëtari i njohur Sinan Hoxha për bashkëshorten e tij, Andrra Destanin,transmeton Gazeta Express.

Por Sinani i thotë asaj se e do çdo ditë jo vetëm sot.

‘I love you every day not just on Valentine’s day’ ‘Të dua çdo ditë jo vetëm në ditën e Shën Valentinit’, ishte ky mbishkrimi që kishte lënë Sinani./Gazeta Express/