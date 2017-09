Nuk do të ketë më taksë “fazlla” për Servisin Publik!

SOT, Parlamenti Ndryshoi dhe plotësoi Ligjitn përkatës , qytetarët u liruan nga pagesa e taksës radio-difuzive e cila inkasohej në mënyrë të pakuptimtë në kohëra kur shteti liberalizoi mediat elektronike koncesionale. Pra RTVM-ja si SERVIS PUBLIK luan rol të rëndësishëm në shoqëri por tani e tutje do të finansohet nga BUXHETI i shtetit edhe ashtu para të qytetarëve. Taksa Radio-Difuzive ishte taksë ,,FAZLLA,, për këtë servis publik i cili gjat historisë gjithmonë ka PATUR gropë të madhe në buxhetin e saj dhe me borxhe të shumta . Është një ndër institucionet në të cilin gjat historisë nga themelimi ka numër të madh të të punësuarëve saqë dikush nuk ka shkuar kurë në punë ndërsa pagë ka marë rregullishtë, madje ky servis me hapa të breshkës bile jomjaftueshëm ka ngritur dhe zhvilluar me pajisje dhe resurse përkatëse REDAKSINË NË GJUHËN SHQIPE . Obligimi i kësaj takse deri më tani në kohë liberalizimi dhe në kohëra të zhvillimit rapid të teknologjisë informative ishte kurgjë më shum dhe kurgjë më pak se “Reket Institucional”!

QENAN ALIU