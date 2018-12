Nuk ka raste të reja të të prekurve nga fruthi. Nga pasditja e djeshme Qendra e Shëndetit Publik në Shkup ka nisur kontrollimin e kartelave të vaksinimit, se pari në rajonin e Radishanit aty ku u regjistruan gjashtë rastet me fruth dhe më pas kontrolli është zgjeruar në komunën e Karposhit, Sarajit dhe të Gjorçe Petrovit. Gjatë kontrollit të kartelave të vaksinimit është vërejtur numër i theksuar i fëmijëve të pa vaksinuar. Më alarmante është paraqitur gjendja në komunën e Karposhit ku janë evidentuar rreth 43% të fëmijëve nga mosha 0-6 vjeç të pa vaksinuar. Përqindje gati e njëjtë paraqitet edhe në Radishan, ndërsa në komunën e Sarajit nga kartelat e kontrolluara 13% e fëmijëve kanë rezultuar të pa vaksinuar me vaksinën kundër fruthit. Gjatë fundjavës ekipet e Qendrës së Shëndetit Publik nuk do të jenë në terren, ndërsa të hënën do të vazhdojë kontrolli edhe në komunat tjera. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se edhe gjatë dhjetë ditëve të fundit nuk pritet të ketë rritje të numrit të të prekurve meqë situata është nën kontroll dhe se fëmijët e prekur tanimë janë në inkubacion.

ALSAT