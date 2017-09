Nuk kam vërejtur asnjë gjest me të cilin Besa minon kandidaturën e Fatmir Deharit

Partia BESA nuk është parti anti-kombëtare, për të qenë parti anti-kombtare, duhet të kemi politikë kombëtare në Maqedoni.

Këtë e dijnë të gjithë, secili që sadopak e ka kuptuar se Maqedonia është shtet unitar, por edhe me sistem unitar dhe pushteti i saj i centralizuar në duar të kryeministrit. Kurse pronarë ekskluziv të këtij shteti janë LSDM dhe VMRO.

Na pëlqej kjo ose jo, kjo është kështu!

Ne mund të hapim debatin që na mundon një kohë të gjatë rreth asaj se çfarë kuptojmë me “shtet-komb” në Maqedoni, por jo nga kolltuku i ventilatorit të akuzojmë tjetrin (kundërshtarin ose oponentin politik) si anti-kombëtar!

Si mund të jetë Bilall Kasami njeri anti-kombëtar, kur dje ishte në listën e BDI-së për deputetë?

Nuk kam parë një lëvizje sado të vogël nga BESA që minon kandidaturën e Fatmir Deharit në Kërçovë. Ndonëse kjo është politikë inferiore në rrethanat dhe ambientin e ri të krijuar politik në Maqedoni.

Do të kishte qenë mirë të mos përdoren këto terme kundër njëri-tjetrit kot së koti, sepse juve që ju kallet bishti, që e “hangrët jeshil, mos mendoni se po i kallet krejtë dynjasë”.

Qytetarët kësaj radhe do të përcaktohen për kandidatë, e jo për kryetarë të katundeve të partisë, që na shesin mitin e Mic Sokolit me ikonografi të ventilatorit!

Sa më shpejtë e kuptoni situatën, do të largoheni nga kjo retorikë, nuk ka dyshim se do ta nderoni vetveten në rend të parë, do ta reformoni partitë e juaja dhe të ecim bashkë drejtë realizimit të sovranitetit tonë në Maqedoni!!!/ Tim Shkupi