Nuk keni parë gjë akoma…! Shikoni si ri në shtëpi Klaudia Pepa (FOTO)

Balerina e njohur shqiptare Klaudia Pepa është shndërruar në një magnet për reflektorët e medias rozë, duke që të gjithë të flasin për të kohët e fundit.

Shkak u bë një deklaratë e saj për ish-bashkëshortit Albi Nako, të cilin e cilësoi si ‘vëllain e saj të madh’. Nuk mbeti i madh e i vogël pa e sulmuar.

Pavarësisht të gjithave, Klaudia nuk ka ndalur provokimet me postimet e saj super sensuale. Jo më larg se një ditë më parë ajo mahniti me një pozë mjaft të vështirë për t’u realizuar me këmbët e hapura mbi një pemë.

Por deri më tani nuk kishim parë asgjë. Mjaft sensuale dhe e gjitha e veshur me tantella të zeza, Klaudia ka realizuar këtë fotografi nga ambiente, që të lënë të kuptosh se është shtëpia e saj.