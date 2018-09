“Nuk mbulohen mbeturinat e Tetovës me fotografi të Edi Ramës e Ilir Metës”

“Gabon, shumë gabon Teuta Arifi kur mendon se, njësoj si “lideri historik” I sajë, mendon dhe shpreson se, duke u fotografuar me Erion Veliajn, Gramoz Ruçin dhe, eventualisht, edhe me Ilir Metën dhe Edi Ramën, do t’i mbulojë mbeturinat e fëlliqta në qytetin e Tetovës, do ta pastrojë fushën e Pollogut nga ajri, nga ndonjēherë, më I ndotur në botë, do të sigurojë ujë të pijshëm në rënzën e Sharit, do ta pengojë mbulimin me beton edhe të sipërfaqeve më të vogla të gjelbra në qytet, se do ta mëshef bashkpunin me mafian urbane për qëllime koruptive, se nuk do mund Tetovēn ta shëndrojë në qytet të bletëve dhe të mjaltës, ashtu si ç’premton.

Por, shrohet edhe një pyetje,se kur do ta kuptojnë liderët dhe mediat e shtetit amë se sa dëm me këtë sjellje të tyre, u kanë bērë dhe vazhdojnē tu bëjnë shqiptarëve tē Maqedonisë”, – shkruan ish – ministrave i finansave, Xhevdet Hajredini.

