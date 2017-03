Nuredini: Politikanët e shantazhuar nuk mund t’i prijnë çështjes shqiptare

Analisiti Azbi Nuredini në një deklaratë për gazetën Lajm thotë se me njerëz të kapur të shantazhuar nuk mund të ecin proceset demokratike në vend, e assesi çështjen shqiptare.

“Opinioni pat rastin të dëgjoj një pjesë shumë të vogël të përgjimeve dhe ishin shumë tmerruese se çka dëgjuam, se si kanë keqpërdor institucionet dhe pozitat e pushtetit dhe kanë shkel ligjet dhe kushtetutën në mënyrë më abuzive, nga kjo është shumë e qartë se njerëz që ishin pjesë e ekzekutivit dhjet vjeçarin e fundit jo që nuk duhet të jen pjesë e negociatave por nuk duhet të jen as pjesë e strukturave të partive politike”, thotë Nuredini.

Nuredini mendon se Ali Ahmeti duhet ta hartoj vet listën e personave që ishin pjesë e ekzekutivit në dhjetë vjeçarin e fundit ta bëj publike dhe t’i informojë shqiptarët se këta njerëz nuk janë pjesë e asnjë organi partiak të BDI-së. Nga këndvështrimi i Nuredinit vetëm kështu do mund ta shpëtoj veten nga dyshimet e shumta për keqpërdorimet e pushtetit për falsifikime zgjedhore ,krimet ekonomike deri te dyshimet për implikim në vrasje që lidhet me ish funksionarët e BDI-së.

“Në këtë proces duhet të këmbëngul opozita shqiptare e cila aspak nuk po merret me këtë kërkesë të rëndësishme drejtuar Ahmetit, ata nuk mund ta anashkalojnë bashkëpunimin me Ahmetin, për shumë arsye, por me bë një kërkesë të qartë në këtë drejtim munden dhe këtë duhet ta bëj opozita e sidomos Lëvizja BESA, e cila është edhe partia më e madhe opozitare, me të drejtë ka qen më e zëshme me kritika në këtë drejtim, por duhet ta konkretizoj kritikën ndaj BDI-së. Pastrimi i skenës politike nga të gjithë personat e këtillë dhe nga gjithë politikanët e decenies së fundit është një obligim njerëzor dhe kombëtar për të larguar për gjithmonë dyshimet që lidhen me këtë periudhë se mund të ndikoj në të ardhmen e shqiptarëve”, deklaroi Nuredini.