Nurov në garë për medaljen e bronztë

Përfaqësuesi i Maqedonisë në mundje, Mogamedgadji Nurov, të mërkurën, do të luftoj për medalje të bronztë, në evropianin e mundjes për senior, i cili po mbahet në Novi Sad të Serbisë.

Në luftë për vendin e tretë ai do të përballet me gjeorgjianin e papërshtatshëm Elizbar Odakzadze. Ndeshja do të filloj në ora 20:00.

Ai në kategorinë deri më 96 kg shënoi dy fitore dhe një humbje, duke fituar të drejtën për ti siguruar medalje Maqedonisë.

Ndryshe, Nurov kishte fat në short, pasi në 1/8-ën e finalës u ndesh me autsajderin vendas Marko Jovanovic, të cilin e fitoi pa shume probleme me dush teknik, 10-0. Më pas, në një sfidë shumë të vështir në çerekfinale fitoi ndaj turkut Riza Yildirim, ku luftoi për mrekulli deri në fund, por nuk ia doli dhe humbi me 7-4. Pas kësaj Yildirim kaloi në finale dhe i mundësoi Nurovit që të garoj në repasazh, ku ai serish nuk kishte probleme, tani ndaj estonezit Ragnar Kaasik, të cilin e fitoj me 10-0 dhe me këtë fitoi të drejtën të luftoj për medaljen e bronztë.

Nurov në evropian po udhëhiqet nga seleksionuesi Lulzim Vrenezi, kurse po mbështetet edhe nga kreu i Federatës së mundjes, Betim Vrenezi./lajm