Nusja e Haradinajve argëtohet me Rihannën

Ka treguar gjithmonë se ajo i do eventet dhe mbrëmjet festive, shumë shpesh na tregon se si argëtohet edhe në prani të bashkëshortit Dautit por edhe me shoqëri, shkruan Kosovarja.

Ajo di të jetë edhe një nënë dhe bashkëshorte shumë e përkushtuar, por duke mos lënë anash as momentet argëtuese.

Lola edhe këtë vite si duket ka hapë duke festuar por jo e vetme, në prani të disa shoqeve ato shijojnë momentet nën tingujt e muzikës së Rihannës.

Përndryshe Lola duket shume bukur dhe tejet e lumtur. Ndoshta ky vite për të do jetë më I frytshëm nga ana e karrierës, sepse vitin që lamë pas ajo është marrë krejtësisht me fëmijët dhe vajzën e vogël Trojën. /Kosovarja/