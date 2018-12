Shkodran Mustafi futbollisti me origjinë shqiptare që luan me skuadrën e Arsenalit është martuar në fshehtësi të plotë dy vite më parë me bashkëshorten e tij Vjosa Kaba. E cilësuar si sekreti i lumturisë së yllit të fushës së blertë, Vjosa është një modele tejet seksi. Në llogarinë e saj në rrjetin social Instagram bashkëshortja e Shkodranit poston herë pas here foto të sajat si dhe me vajzën.

