NZZ shkruan për përplasjet Kosovë-BE, ja çfarë po tenton të bëjë Thaçi

Sipas “NZZ”, Thaçi tani kërkon ti jap fund servilitetit të Kosovës dhe kjo gjuhë është dëgjuar më parë nga Vetëvendosja që flet kundër «kolonizimit të Kosovës» nga misionet e OKB dhe BE.

Presidenti Thaçi tregon anën tjetër: ai akuzon BE për mos mbajtjen e fjalës dhe papritur kundërshton Gjykatën Speciale për krimet e UÇK. Serbia shikon veten në rolin e jashtëzakonshëm të «good guy», shkruan media zvicerane “NZZ”.

Më pas prestigjiozja ndalet te peticioni i Organizatave të Vetëranëve të Luftës së UÇK-së, të cilët kërkojnë ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjykatën Speciale, i cili sipas tyre është “antishqiptar” dhe “duhet të sillet edhe njëherë në parlament.” Kjo iniciativë mbështetet nga hierarkia politike e Kosovës, ku presidenti Hashim Thaçi, gjatë një fjalimi përpara një trupi të armatosur lehtë, tha se Gjykata Speciale është themeluar me presione të mëdha nga ana e BE.

Prej nga vjen ky ndryshim i Thaçit?

Gjatë një debati në Prishtinë, vetë presidenti jep përgjigjen e këtij ndryshimi. “Ambasadat perëndimore ia kishin bërë të qartë: nëse miratohet Gjykata Speciale do kishte liberalizim të vizave me BE dhe leje për krijimin e ushtrisë. Por perëndimi nuk e mbajti fjalën.”

Përfaqësuesit e BE e demantojnë një marrëveshje të tillë. Me gjasë është një sqarim tjetër i frustrimit të Thaçit. Kosova ndodhet në një bllokadë totale politike. Dhjetë vjet pas pavarësisë është i papërfunduar ndërtimi i shtetit dhe njohjet ndërkombëtare nuk kanë përfunduar as brenda BE. Gjithashtu në kohën kur muri i vizave ka rënë për Gjeorgjinë dhe Ukrainën, kjo nuk vlen për vendin me dy milion banorë të Kosovës. “Zemërimi është i vetëkuptueshëm, debakli ka ardhur nga gabimet e veta,” përcjell botasot.info.

Ndryshimi i roleve me Serbinë

Në anën tjetër Serbia duket mjaft mirë. Presidenti i saj i fuqishëm e ka kapur shtetit, nga një opozitë që ka humbur gjurmët. Aleksandar Vucic ndihmoi Europën gjatë valës së refugjatëve dhe tani kërkon të sëpaku de facto të pranojë pavarësinë e Kosovës. Flirti i tij me Moskën i tërheqin me vëmendje Berlinit dhe Brukselit: andaj Beogradi tani lejohet të hap dy kapituj tjerë të bisedimeve me BE.

“Serbia papritur është kthyer në rolin e pazakontë të «good guy». Vetëm kjo mjaftonte, për të sqaruar frustrimin e thellë të banorëve të Kosovës,” shkruan në fund autori Andreas Ernst për NZZ./Bota sot