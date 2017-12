O portale, boll na lodhët me bundën e Fatime speciales!

Ooo portale boll bre na lodhet me bundën e Fatimes speciales. Se hic spo na intereson. Shpikje e shekullit -paska blere Fatimja bunde 830 euro!!! Po normal bre qe me rroge 2000 € e shume benificione e privilegje tjera, ajo mund t’ia lejoje vetes kete luks. Po shkoni bre portale koti beni nje reportazh se si jeton nje familje 5 anetareshe me 200/300€ rroge, ose familjet që jetojne me ndihma sociale nga 2000/3000 denare. Shkoni e pyetni ato qyetare e shkruani dy fjale per hallet e tyre.

Btw, qe mos i bie puna se po me mbet merak bunda e Fates, e kam nje bunde bizoni, dhurate nga gjysherit e vajzes time e qe e ruaj per vajzen time si kujtim nga gjysherit e saj, e qe kushton dyfishi i asaj te Fatimes./Nafie Selmani