Oda e Avokatëve: Është zvogëluar tarifa për kontratat me vlerë prej mbi 10 mijë euro

Bordi drejtues i Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë sot ka sjellë Vendim për uljen e tarifës së avokatëve në lidhje për kontratat me vlerë prej mbi 10 mijë euro, e cila është në përputhje me Ligjin e ri noterial ku patjetër duhet të përgatiten nga avokatët. Për përbërjen e këtyre kontratave më nuk do të njihet vlera prej 30% në emër të paushallit, kumtoi sot Oda e Avokatëve, njofton AIM, përcjell Telegrafi Maqedoni nga AIM.

Në procedurat për lëshimin e urdhërpagesave, siç informojnë shpenzimet avokateske do të njihen në vlerë prej 70% nga shpërblimi avokatesk dhe nuk do të paguhet ngarkesa e avokatit dhe raporti i shpenzimeve.

Në komunikatë potencohet se këto ndryshime të Tarifës së avokatëve, Oda e Avokatëve kontribuon në mbështetjen e qytetarëve dhe personave juridik nga shpenzimet e ngarkuara disproporcionale.