Oda ekonomike në Maqedoni kërkon thjeshtëzim të procedurave për prodhimin dhe tregtinë me armë

Grupacioni për armë dhe pajisje pranë Odës ekonomike të Maqedonisë, kërkon takim të përbashkët me ministritë përgjegjëse dhe institucionet për miratimin e rregullativës me qëllim thjeshtëzimin dhe përmirësimin e aktiviteteve të lidhura me prodhimin dhe tregtinë me armë, ekslozivit dhe materialeve të rrezikshme, mjete piroteknike dhe pajisje për luftë.

Ata kërkojnë thjeshtëzim të dhënies së lejes nga Ministria për Financa dhe të deklasifikohen informacionet për blerje të pajisjeve dhe armëve nga MPB dhe ajo e Mbrojtjes.

Jovica Gjurçiq nga Grupacuoni tha se tani premtimet nga ministria e re e mbrojtjes, se anëtarët e Grupacionit të cilët i përmbushin kushtet dhe kanë leje, do të marrin kërkesa për blerje të armëve.

Grupacioni, shton se poashtu, kërkohet edhe përfshierje dhe ndihmë për prodhimmet vendore të pajisjeve, pajisje të luftës, etj.