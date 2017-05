OEMVP i çon Zaevit kandidatin për zëvendëskryeministër për çështje ekonomike

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore OEMVP ka propozouar kandidatin e saj për postin e zëvendëskryeministrit për çështje ekonomike, pas premtimeve të LSDM dhe liderit të saj gjatë fushatës se një kuadër nga odat e biznesit do të jetë pjesë e Qeverisë.

Në mbledhjen e djeshme të Këshillit Drejtues të OEMVP-së, me shumicë votash u zgjodh kanditati potencial për zëvendës kryeministër për çështje ekonomike, Nebi Hoxha, kryetari i OEMVP-së.

Me këtë pozitë në qeverinë e re OEMVP pret që të kontribuojë në përmirësimin e komunikimit të pushtetit ekzekutiv me sektorin e biznesit lidhur me problemet dhe dilemat e ndryshme që prekin punën e afaristëve. OEMVP kërkon rritjen e pjesëmarrjes së komunitetit të biznesit në përgatitjen e legjislacionit dhe harmonizimi i ndryshimeve ligjore me kërkesat dhe nevojat e afaristëve dhe në mënyrë aktive biznesi të merr pjesë në kontrollin e politikave ekonomike qeveritare.

Në këto kushte të krizës, biznesi kërkon stabilitet më të madh për biznesbërjen në vend. Për këtë arsye, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore nga qeveria e ardhshme ka kërkuar postin e zëvendëskryeministrit nga radhët e biznesit dhe të njëjtin e ka diskutuar edhe në takimet e realizuara me Zoran Zaev, në të cilat vazhdimisht ka theksuar pjesëmarrjen aktive të biznesit në pushtetin ekzekutiv dhe harmonizim të plotë të interesave të biznesit me politikat qeveritare. Pra, biznesi të ketë qasje në përgatitjen e ligjeve para se të kalojnë filtrat qeveritar dhe jo pasi ato të hyjnë në procedurë kuvendore.