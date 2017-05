Ohri do të shënojë Ditën Botërore të Diversitetit Kulturor

Studentë dhe profesorë prej më shumë se 15-të vendeve nga bota përmes prezantimit të veshjeve të tyre kombëtare, valleve dhe kuzhinave kombëtare sot në Ohër për herë të pestë do ta shënojnë 21 Majin, Ditën Botërore të Diversitetit Kulturor.

Sipas organizatorëve nga Universiteti i Shkencave Informatike dhe Teknologjive “Sh Apostol Pavlle”, shënimi fillon sonte me projektim të filmit në bashkëpunim me Akademinë e Filmit, ndërsa zyrtarisht do të hapet nesër në orën 12 në sheshin e Ohrit. Programi do të përfundojë me koncert.

Interkultura është një nga karakteristikat më të rëndësishme të Universitetit ku studiojnë profesorë dhe studentë prej më shumë se 50 vendeve në botë.