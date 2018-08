OKB: Në të ardhmen shqiptarët do bëhën 10 milionë, ndërsa serbët do zvogëlohen në 4 milionë

Sot në Ballkan jetojnë rreth 7.5 milionë serbë dhe rreth 5 milionë shqiptarë, sipas ekspertëve të Kombeve të Bashkuara kanë vlerësuar se në 2100 shqiptarët të jenë 10 milionë, kurse serbët vetëm rreth 4 milionë.

Ekspertët e OKB-së thonë se serbët janë jashtëzakonisht negativë dhe shqiptarët kanë një rritje pozitive natyrale. Sipas vlerësimit të tyre, bazuar në normat aktuale të lindjes, por pa migrim, serbët do të jenë 2050 6,2 milion, dhe në 2100 vetëm 4 milionë.

Nga ana tjetër, në vitin 2050, shqiptarët do të jenë rreth 6 milionë (pothuajse të njëjtë me serbët), por numri i tyre në 2100 arrinë në 10 milionë. Pikërisht për shkak të kësaj prognoze dramatike, ekspertët argumentojnë se shteti i Serbisë duhet të demarkohet me shqiptarët. Përndryshe, paralajmërojnë, Serbia do të jetë vendi me shumicë shqiptare në 100 vjet!/Pacensure