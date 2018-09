Olivier Cadic për vizitë në Kuvendin e Maqedoninë

Senatori francez dhe përfaqësues i francezëve që jetojnë jashtë shtetit të Francës, Olivier Cadic, sot do të realizoj takime në Kuvendin e Maqedonisë.

Kadik do të ketë takim edhe me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferin, me kryetarin e Këshillit Kombëtar për eurointegrime, Nikolla Poposki dhe me Pançe Ivanov kryetarin e grupit të deputetëve të Kuvendit të Maqedonisë për bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Francës.

Ditën e shtunë senatori francez do të vizitojë varrezat e ushtarëve francez në Shkup dhe do të vendos kurora lulesh për nder të ushtarëve francez të cilët kanë humbur jetën në territorin e Maqedonisë gjatë kohë së luftës së parë botërore.