Olsi i bën Fiorentinës një shaka të hidhur, i ngre mëndjen për t’u martuar

Por ndërsa Lupçe është shprehur se nuk i intereson kjo çështje, Olsi ka shkuar për të të sqaruar Elsamedin që gjatë debatit të mos ofendojë Fiorentinën.

“Unë nëse të kam hap rrugë, të kam hapur që të kuptosh që e ke pasur gabim. Ta thashë dhe në spektakël nesër-pasnesër e kam grua, me çfarë fytyre të rri jashtë me të. Do ma bëjnë me gisht, ia ofenduan dhe nuk reagoi”, shprehet Olsi.Ndërsa Elsamedi thotë se ka reaguar sipas asaj që ajo i ka dhënë, duke lënë të kuptohet se edhe ai është ofenduar nga Fiorentina.

Por për Olsin ky nuk është justifikim dhe i thotë Elsamedit se për mashkullin është ndryshe.