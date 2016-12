Orana: Kurrë se pranoj dorëheqjen e Menduh Thaçit nga kreu i PDSH-së

Kryetari i degës së PDSH-së në Çair, Idriz Orana theksoi se dorëheqja e Menduh Thaçit nga kreu i PDSH-së është e papranueshme.

“Pas lajmit per doreheqjen e Kryetarit te Pdsh-se z.Mendu Thaçit per mua si Kryetar i deges se Çairit eshte e papranusheme nje akte i doreheqje pershkak te rezultatin zgjedhor te 11 dhjetorit 2016.

Fajin duhet kerkuar tek ata shqipfolesat qe e kane votuar shkaun-zaevistin dhe qe jane shendruar ne puthadore e servil te tyre. Nuk pranoje Kryetar aspak doreheqjen tende pershkak se dikush apo demokracija e dojka ashtu ….sepse disa individe te cilet me vite Ju etiketojne dhe i shtrembojne faktet ne adresen tuaj,e ne kete menyre ata i mashtronin,helmoni Shqiptaret me rrenat e tyre na sollen ne kete derexhe,te njejtit keta figura te “medha” dolen ne siperfaqe dhe fetyra e tyre e vertet u verejte me ne fund cili ka qene qellimi,apo detyrat qe kane pasur keta njerez e AJO eshte per tju diskredituar juve dhe familjen e PDSH-se .

Une edhe publikishte e them se nuk e pranoje doreheqjen tuaj….dhe te gjithe udbashet,hajdut e kriminelet ne te shkojne ne dreq te mallkuar.

Ne keto momente kur Shqiptaret gjenden ne buze gremise apo ne udhekryqe te nje situate kritike per ne Shqiparet si komb dhe Parti-Pdsh-se ne Maqedoni Ju jeni e vetmja FIGURE qe mund te na drejtoni NEVE anetareve dhe simpatizuesit e PDSH-se si dhe gjithe Shqiptaret ne kete vend. Politika nuk behet me KALAMAJE

Ne asnje qaste nuk kam dyshuar se Ju keni QENE dhe jeni ZERI dhe mbrojtesi i vetem i Shqiptareve ne Maqedoni ….. Ne jemi ne PDSH per MENDU THAÇIN !!!!”, ka shkruar në profilin e tij në facebook, Idriz Orana, i cili ishte bartës i listës për deputetë në njësinë e parë zgjedhore. (INA)