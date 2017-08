Osmani: BDI do të jetë fitues absolut i zgjedhjeve lokale

Partitë politike shprehen të gatshme për matjen e forcave në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 tetor të këtij viti. Nga LSDM thonë se kjo parti në disa komuna të vendit veçmë ka listë me emrat e kandidatëve. Ndërkaq nga VMRO-DPME thonë se në këto zgjedhje qytetarët do të votojnë jo vetëm për krerët e Komunave por për shumë çështje tjera të rëndësishme, njofton Alsat-M.

Nga BDI nuk shpalosin emra të kandidatëve të përfolur për kryetarë komunash, ndërkaq nuk hedhin poshtë mundësinë për koalicionim me të gjitha partitë politike.

“Natyrisht se jemi gati. Zgjedhjet veçmë janë shpallur dhe prej dje kanë filluar të gjitha aktivitetet brenda partisë për përzgjedhjen e këshillave komunal dhe kryetarëve të Komunave. Sa i përket koalicionimeve, natyrisht se është herët, mirëpo kryesia e partisë dhe kryetari do të fillon të gjitha kontaktet dhe analizat për nevojën e koalicionimeve në komunat e ndryshme. Nga informacionet që i kemi dhe nga anketimet BDI del fituese absolute.

Aty ku do të vlerësojmë se do të ketë nevojë për mbështetje me partitë tjera, natyrisht se do punojmë në këtë drejtim”, ka thënë Bujar Osmani, BDI.

Nga ana tjetër LR PDSH dhe PDSH thonë se po zhvillojnë debate brenda partiake lidhur me emrat e kandidatëve për kryetar komunash dhe këshilla komunal, ndërkaq, nga Lëvizja Besa thonë se bastioni i tyre kryesor do jetë komuna e Tetovës, ndërkaq shtojnë se do të jenë të hapur për koalicionim me të gjitha partitë tjera përveç BDI-së.