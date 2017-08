Osmani bëhet sërish bashkë me Alijin, tani te Euromilk

Sulmuesi shkupjan, Florent Osmani ka mbërritur në klubin e tij të ri, Euromilk, me të cilët dje ka nisur stërvitjet. Ai do të jetë një përforcim i madh për sulmin e skuadrës që mëton elitën e futbollit të Maqedonisë. Te Euromilk ai ka gjetur bashkëlojtarin e tij nga Liria e Prizrenit, Burhan Aliji.

Përvec Alijit, te Euromilk luajnë edhe disa shqiptarë si sulmuesi Arbnor Jahii dhe mesfushori Gent Bislimi, të dy nga Kumanova.

Sullmuesi me përvojë, Osmani para se të bashkohej me Euromilk ishte marrë vesh me Skopjen, por për shkak të disa mospajtimeve au u largua, duke gjetur gjuhë të përbashkët me Euromilkun./lajm