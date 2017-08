Osmani dhe Hasani: Për Milanin, respekt shumë, frikë aspak

Reshat Ibrahimi, Milano

Me shumë respekt për kundërshtarin, por jo edhe për ta tepruar, futbollistët e Shkëndijës do të dalin në mejdan me Milanin në San Siro, në ndeshjen e fundit eliminatore të Ligës së Europës. Trajneri Qatip Osmani dhe kapiteni Ferhan Hasani I janë përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në preskonferencën për media.

“Të gjithë mirë e dimë se kush është favoritë në këtë përballje. Për ne është kënaqësi e vecantë që do ti masim forcat me një Milan, por dua të theksoj se këtu nuk kemi ardhur për të shëtitur, port ë bëjmë një paraqitje të mirë. Jemi gati kundër Milanit, dhe të vetëdijshëm për sfidën që na pret, por deri tani Shkëndija ka treguar se di të luaj futboll dhe këtë do ta dëshmojnë edhe nesër ndaj Milanit”, tha Qatip Osmani.

“Atmosfera në ekip është e shkëlqyeshme si cdoherë. Dhe, kjo na jep shpresë për një paraqitje të mirë në San Siro. Mirë është që ne s’kemi ndonjë presion, por kemi vetëm një dëshir të tregojmë lojë të mirë. E dimë se nuk kemi cka të humbim, kurse mund të fitojmë shumë në këtë ndeshje kundër Milanit”, tha “Buba”.

Pas konferencës për shtyp kuqezinjtë e Tetovës zhvilluan stërvitjen zyrtare në San Siro ku të enjten do të luajnë ndeshjen ndaj Milanit të madh./lajm