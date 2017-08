Osmani: Kaloi koha kur BDI recitonte poezi patriotike, për t’u ulur në prehër të Mijallkovit

Per butakun Artin Spahiu qe ofendon 70.000 shqiptarë

HADI OSMANI

Ne radhe te pare Artin Spahiu duhet tu kerkoje falje 70 mije shqiptareve qe votuan LSDM-ne, perfshire ketu edhe dibranet e tij. Partia te ciles i takon Artini gjithmone thoshte se populli nuk gabon dhe populli ta jep legjitimitetin e tash ai e quan popullin butak. Del qe butak, madje edhe amebe na qenka vete Artin Spahiu. Populli shqiptat ne Maqedoni dha vleresimin me te mire. Ata te Dibres e delegjitimuan Artin Spahiun, ndersa ata te Maqedonise lindore e deklasuan ate. Nuk jane shqiptaret ne Maqedonine lindore aq sa mori vota ky butak, jane me shume, po ata jane ne mesin e 70 mije shqiptareve qe votuan LSDM-ne. Artin Spahiu sa per ilustrim per nje shkrim, analize mer edhe me pak LIKE se nje foto kur e nxjeri une djalin duke lozur futboll. Le ta fitoje ate me LIKE pastaj le te matet me mua. Per here te fundit i pergjigjem dhe me nuk merem me te derisa ta kaloje djalin tim te vogel me LIKE ne Facebook. E tani po i pergjigjem per se fundmi per pyetjet e tij. Nuk me ka kapluat mua zaevizmi e as 70 mije shqiptaret qe votuan LSDM-ne. Por ne te gjithe e denuam Gruevizmin dhe ideologun e Spahiut, Musa Xhaferin qe deklarohej “me shka se shkau” (kerkoj falje dhe nuk dua te keqkuptohem nga bashkeqytetaret maqedonas). Pse ne votuam dhe hyjme ne LSDM? Ne nuk u zaevizuam, por duke futur elementin shqiptar ne LSDM e qytetarizuam kete parti dhe e beme integrimin real ne emer te se cilit thirej partia Spahiu, por qe ne realitet e bene te kunderten me VMRO-DPMNE-ne. Artin, ritu dhe zgjohu nga gjumi. Kaloi koha kur shqiptareve ju recitonit poezi e vete uleshit ne preherin e Mijallkovit. Artin, nuk foli as Hadi Osmani e as Zaevi. Me 11 dhjetor folen populli, ai popull ne te cilin thireshit ju kur i fitonit 150 mije vota. Nuk erdhen nga hena, jane ata shqiptare, nuk jane butak, jane gjysma e votuesve tuaj. Shikoje veten ne pasqyre dhe pyete veten pse humbe ne Diber dhe pse u deklasove ne Strumice. Ne Strumice shkove per integrim, e ne ta sollem integrimin ne Diber. Do ta sjellim ne cdo qytet edhe ne Strumice edhe ne gjithe Maqedonine. Po vjen jete ne Maqedoni, moren fund poezite, genjeshtrat dhe shantazhet. Nuk je as i afte e as i fuqishem te kercenosh e ofendosh 70 mije votues. Mbylle dhe lufto me djalin tim per LIKE ne Facebook, se me mua dhe Zaevin e ke humbur qe moti betejen. E perseris, pergjigjen time ta dhane Dibranet e tu. Suksese voglush