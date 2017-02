Osmani: Me VMRO-DPMNE-në u dakorduam për gjuhën, por jo edhe për PSP-në dhe Priben

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani, në një emision në televizionin Telma deklaroi se me VMRO-DPMNE-në janë dakorduar në gjithë pesë pikat të cilat BDI insiston, mes të cilave edhe përdorimi i gjuhës shqipe, por jo edhe në pikat të cilat kanë të bëjnë me rekomandimet e Pribes dhe punën e PSP-së.

“Dua të theksoj se në histori të Maqedonisë, për herë të parë nuk kemi dallime etnike me VMRO-DPMNE-në dhe LSDM-në. Nëse deri tani ka qenë në pyetje neni 5 i Kushtetutës, për përdorimin e gjuhës shqipe, ju them se nuk ka dallime në çështjet etnike”, deklaroi Osmani.

Ai gjithashtu tha se BDI do t’i jap nënshkrimet LSDM-së për të marrë mandatin, vetëm kur LSDM-ja do të bëjë marrëveshje me BDI-në.