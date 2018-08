Osmani: Ndarja e Kosovës do ta prek edhe Maqedoninë

Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, i quan përçarëse dhe jo unifikuese deklaratat e presidentit të

Kosovës, Hashim Thaçi, rreth procesit të dialogut me Serbinë.

Ajo thotë se kreu i shtetit nuk po e luan rolin unifikues të spektrit politik, pasi në konferencat e tij të

shpeshta, po akuzon spektrin politik, sidomos opozitën.

Kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës, në një intervistë për KP, ka thënë

se ndarjen e Kosovës nuk e pranojnë as vendet e BE-së, e as SHBA, sepse kjo do të kishte më pas

efekt domino, sidomos për Maqedoninë dhe Bosnje e Hercegovinën.

“Presidenti pikërisht këtë e ka bërë gjatë tërë karrierës s

Osmani e quan të pandershme pyetjen e presidentit Thaçi për qytetarët, nëse janë pro bashkimit të

Luginës me Kosovën, sepse sipas saj, dihet fare qartë mendimi i tyre për këtë gjë dhe se askush nuk

do të kundërshtonte.

Madje, hapja e temave të reja nga presidenti Thaçi, për Osmanin janë si pasojë e frikës së kreut të

shtetit për koncesionet që ai tashmë ka bërë.

Deputetja e LDK-së, thotë se edhe BE-ja edhe SHBA-ja duan që nga ky proces të ketë zgjidhje të

qëndrueshme dhe të implementueshme, që asnjëra prej tyre nuk arrihet me Thaçin në krye të

dialogut.

Sipas saj, për të pasur zgjidhje të qëndrueshme për rajonin duhet të kihen parasysh dy faktor.

“E para, ka të bëjë me faktin se ndryshimi i kufijve në Ballkan assesi nuk do të përfundoj vetëm me

Kosovën dhe Serbinë, nëse dikush e tenton ta bëjë. Ju tashmë keni parë deklaratat e shteteve tjera

në rajon dhe e dimë që kjo do të kishte efekt domino edhe për shtetet e tjera në veçanti për

Maqedoninë edhe Bosnjën. Mos të flasim edhe për shtete të tjera të rajonit dhe kjo mund të shkoj

përtej Ballkanit. Pra ndarja në vija etnike, rivijëzimi në vija etnike asnjëherë nuk ka qenë zgjidhje e

duhur për Ballkanin dhe fatkeqësisht nuk do të mund të arrihet paqësisht. Sa i përket çështjes së

dytë, që mund të lidhen me një lloj autonomie apo me kompetenca ekzekutive për Asociacionin që de

fakto do të nënkuptonin autonom, për secilin duhet të jetë e qartë që kjo zgjidhje është një ndarje e

vonuar, pra nuk është se e parandalon ndarjen, thjeshtë e vonon”, tha deputetja Osmani.

Ajo insiston se ndarjen e Kosovës nga e cila do të humbej veriu, nuk do duhej ta përkrahte asnjë nga

politikanët në Kosovë.

Osmani thotë se nuk mund të presin nga ndërkombëtarët ta mbrojnë Kosovën nga ndarja në qoftë se

vet politikanët kosovarë shkojnë në Bruksel dhe avokojnë për zgjidhje të tilla.

Ani pse, sipas saj, qëndrimi i SHBA-së nuk ka ndryshuar karshi ndarjes.

“Unë besoj që secili që dëshiron ta gjejë përgjigjen e qartë të SHBA-ve rreth kësaj teme mjafton ta

lexoj deklaratën e departamentit të shtetit, ku kërkon zgjidhje të qëndrueshme dhe zgjidhje të

implementueshme. Dhe deri tani edhe diplomatët amerikan e kanë bërë të qartë se ndryshimi i

kufijve nuk mund të jetë zgjidhje e qëndrueshme dhe po ashtu zgjidhje që përfundon me

marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë”, shtoi ajo.

Osmani i quan hipokrizi të madhe deklarimet e partive në pushtet që në njërën anë dalin kundër

ndryshimit të kufijve, derisa në anën tjetër nuk bashkohen me opozitën për ta ndalur kreun e shtetit

në këtë aventurë që ka hyrë.

Derisa, ka kritika të ashpra për kryeministrin Ramush Haradinaj për abstenim dhe ikje nga

përgjegjësia kushtetuese që ka për të qenë udhëheqëse e dialogut.

“Jo vetëm presidenti që nuk ka asnjë legjitimitet dhe as përkrahje politike, por mbi të gjitha nuk ka

kompetenca kushtetuese për ta udhëhequr këtë proces, por e bënë atë në mënyrë njëanshëm de me

dhunë, dhunshëm pa e mandatuar askush. Por edhe Qeveria aktuale nuk ka legjitimitet për shkak që

ka vetëm 52 vota për shkak të largimit të Listës Serbe, dhe kemi një situatë do të thosha të

çuditshme dhe të paprecedentë ku kryeministri i vendit abstenon apo largohet vullnetarisht nga një

kompetencë kushtetuese që e ka dhe thotë unë nuk dua ta udhëheq dialogun. Nëse ai është kundër

dialogut si mjet për zgjidhjen e problemeve ai duhet të deklarohet. Mirëpo nuk mundet një

kryeministër të zgjedh cila kompetencë i pëlqen e cila jo, thotë unë po e menaxhoj buxhetin, në fakt

ta keqpërdori buxhetin për brenda sepse ashtu po me përshtatet mua dhe miqve të mijë, ndërsa

presidenti le të bëjë çfarë të dojë në Brukse l”, tha Osmani.

Ndërsa, duke folur për qëndrimin e LDK-së, rreth dialogut, deputetja Osmani tha se nuk do të

ndryshojnë qëndrim kundër, sepse as kjo qeveri e as presidenti Thaçi nuk kanë legjitimitet për këtë

proces.

Sipas saj, Thaçi nuk ka mandat që ia ka dhënë Kuvendi, e në anën tjetër Qeveria nuk i ka numrat.

Ajo shpreh gatishmërinë e LDK-së që ta udhëheq dialogun, por këtë pas zgjedhjeve të parakohshme

dhe legjitimimit të Qeverisë së re.

“Unë dua t’iu informoj se ky qëndrim është marrë unanimisht në grup parlamentar është votuar, nuk

ka pasur asnjë votë kundër, është qëndrim që është marrë edhe në kryesi dhe nuk ka asnjë arsye që

ky qëndrim të ndryshoj. Ne kemi po thuajse takime të përditshme me përfaqësues ndërkombëtarë,

vizita jashtë vendit ku në kryeqytet kryesore diskutojmë për këtë temë. Natyrisht që dëshira e tyre

është që të ketë unifikim të spektrit politik për këtë temë, kjo është dëshirë edhe e jona, por

rrethanat aktuale po e parandalojnë unifikimin e spektrit politik”, u shpreh Osmani.

Osmani thotë se Kuvendi nuk mund të nxjerr platformë për dialogun, sepse kjo i takon Qeverisë dhe

jo legjislativit.

